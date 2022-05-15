روسيا: تدمير 3098 دبابة ومركبة قتالية مصفحة منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا

أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية، 6 مواقع قيادة و11 موقع تمركز للسرايا، وأربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأحد.

جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية للمتحدث الرسمي للوزارة، اللواء إيجور كوناشينكوف، حيث أكد على إصابة تلك الأهداف في قرى زابوروجيه وباراسكوفييفكا وكونستانتينوفكا ونوفوميخايلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الانفصالية.

وبحسب البيان، دمر الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي، 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني، فضلًا عن تدمير قاذفتين لمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي «إس-300» وموقع رادار في منطقة شبيليفكا في ضواحي سومي.

وأشار البيان إلى أن القوات الصاروخية والمدفعية، أصابت 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، و13 بطارية مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران.

وذكر أنه «نتيجة للضربات، فقد تم تحييد ما يصل إلى 150 من العناصر القومية الأوكرانية المتطرفة، وتعطيل 26 وحدة من المعدات العسكرية».

وخلال ليلة أمس، السبت 14 مايو، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 مسيرة أوكرانية في مناطق القرى: نوفوترويتسكويه وفلاديميروفكا وبتروفسكويه ولوغانسكويه في دونيتسك، ويبيفانوفكا وكودرياشوفك وفيرخنيايا دوفانكا في لوغانسك، وتشكالوفسكويه وفيليكي بروخودي وفيشي سوليونوي بمنطقة خاركوف وبجزيرة زمييني.

علاوة على ذلك فقد تم اعتراض الصاروخ التكتيكي «توتشكا» أو بالقرب من قرية ستيبنويه بمنطقة خيرسون، واعتراض 11 صاروخا من منظومة «سميرتش» أيضا بمنطقة خيرسون.

وأوضح البيان أنه، إجمالا ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي من الطائرات الحربية والمعدات العسكرية الأوكرانية:

165 طائرة

125 مروحية

879 مسيرة

306 منظومات صواريخ مضادة للطائرات

3098 دبابة ومركبات قتالية أخرى مصفحة

381 قاذفة صواريخ متعددة

1525 مدفعية ميدانية وهاون

2934 مركبة عسكرية خاصة