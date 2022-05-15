انطلاق الانتخابات البرلمانية في لبنان لاختيار 128 نائبا جديدا

انطلقت صباح اليوم الأحد المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية للبنانيين المقيمين، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في مختلف المناطق اللبنانية لانتخاب 128 نائباً، سيمثلون اللبنانيين لمدّة أربع سنوات في البرلمان.

وتجرى الانتخابات النيابية للمرة الثانية في تاريخ لبنان وفق القانون النسبي والصوت التفضيلي. ويتوزع الناخبون والناخبات البالغ عددهم 3 ملايين و967 ألفا و507 على 15 دائرة انتخابية. وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة 7 من مساء اليوم(1600 بتوقيت جرينتش).

وكانت أولى مراحل الانتخابات النيابية قد أنجزت في 6 مايو الحالي حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في الدول التي تعتمد يوم الجمعة يوم عطلة، وكذلك المرحلة الثانية أنجزت في 8 من ذات الشهر حيث اقترع اللبنانيون المقيمون في باقي الدول الأجنبية. واقترع اللبنانيون في 58 دولة في المرحلة الأولى والثانية.

وتوزع 718 مرشّحاً على 103 قوائم انتخابية متنافسة. وانخرطت 118 سيدة، في 64 قائمة انتخابية من بين القوائم الـ103.وبلغت نسبة المرشحات من الطوائف المسيحية 58% من إجمالي المرشحات مقابل 42% من الطوائف الإسلامية.

وانتشرت قوى الجيش ووحداته على الأراضي اللبنانية كافة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي في حفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائها.

وتجرى هذه الانتخابات في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بدأت ملامحها في خريف عام 2019.وترافقت مع حراك شعبي طالب بالمعالجة والتغيير وانتخابات مبكرة. وأفرز أكثر من 200 مجموعة بينها مجموعات حزبية، قرّر عدد منها خوض المعركة الانتخابية.

وتراقب بعثة من الاتحاد الأوروبي وكذلك بعثة عربية وأخرى فرانكوفونية مسار العملية الانتخابية في لبنان.