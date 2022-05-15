وزير خارجية التشيك: ندعم بشكل كامل انضمام فنلندا والسويد لحلف ناتو

قال وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تدعم فكرة انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بشكل كامل.

وأضاف وزير خارجية التشيك - خلال حضوره قمة غير رسمية لوزراء خارجية الحلف في برلين حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" - "أن الأولوية الحالية لحلف "ناتو" يجب أن تكون حماية الأعضاء الشرقيين بالحلف ، تلك الدول طالما حذرت من التهديد الأمني الذي تشكله روسيا وأنها تخشى من تمديد روسيا نطاق تأثيرها في حال هزيمة أوكرانيا".

يذكر أن فنلندا والسويد أعلنتا مؤخرا أنهما قد تغيران موقفهما الحيادي وتتقدمان بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" وذلك في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.