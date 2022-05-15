تأجيل محاكمة حلواني هدد سائقا وابنته بصور خادشة في الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، أمس السبت، محاكمة "ع.ف.م"، حلواني، لجلسة 28 مايو الجاري؛ بعد اتهامه بتهديد "م.ع"، سائق، وإفشاء أسرار نجلته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 27610 لسنة 2020، جنايات ثان الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من ضباط إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول بلاغًا من شخص بتعرضه للتهديد هو وأسرته عبر تطبيق "واتس آب".

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بالتقدم لخطبة نجلة المجني عليه في غضون عام 2019، وقوبل طلبه بالرفض، وعلى أثر ذلك تحصل على صور لنجلته من هاتفها المحمول، وهددها بنشرها، كما حصل منها على مبلغ 10 آلاف جنيه، وخاتم ذهبي، مقابل التراجع عن تهديده.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أرسل رسالة تهديد للشاكي، بأنه سيهتك عرض نجله "الطفل" إذ لم يوافق على خطبة ابنته له، وبتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي اتخذت بحق المتهم قرارها المُقدم.