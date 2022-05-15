الصين تسجل 226 إصابة جديدة بكوفيد-19 من بينها 166 في شنغهاي

أعلنت الصين تسجيل 226 إصابة مؤكدة محلية بكوفيد-19، من بينها 166 حالة في مدينة شنغهاي، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وإلى جانب شنغهاي، سجلت 10 مناطق أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي الصيني إصابات جديدة محلية بكوفيد-19، بما في ذلك 33 حالة في بكين.

كما سجلت شنغهاي 1203 إصابات محلية بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إجمالي 1492 حالة محلية بدون أعراض تم تحديدها حديثا في البر الرئيسي، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتم تسجيل 3 حالات وفاة بسبب كوفيد-19 يوم السبت في شنغهاي.

وبعد تعافي 448 مريضا مصابا بكوفيد-19 يوم السبت، لا تزال هناك 6141 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 تخضع للعلاج في المستشفيات في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني.