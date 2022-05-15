طبيب الأهلي يعلن إصابة ثنائي الفريق أمام وفاق سطيف

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن سبب استبدال أليو ديانج وياسر إبراهيم أمام وفاق سطيف الجزائري في المباراة التي أقيمت أمس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأهل النادي الأهلي، للمباراة النهائية من النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، للعام الثالث على التوالي، بعد الفوز على نظيره وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي بنتيجة 6-2.

وقال أبو عبلة في حديثه عبر قناة "الأهلي": «ياسر إبراهيم يعاني من شد بسيط في العضلة الخلفية، سنجرى له فحوصات وأشعة في أول تدريب له مع الفريق».

وأضاف: «وبالنسبة لديانج شعر بألم غريب في الركبة وكان قلقًا والفحص المبدئي الذي خضع له جيد جدًا»

ونجح الأهلي في تخطي عقبة وفاق سطيف، بعد الفوز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة ،على ملعبه بالسلام، قبل التعادل الإيجابي بثنائية لكل فريق على ملعب 5 جوليو في الجزائر، في مباراة الإياب.

ويضرب الأهلي موعدًا مع الوداد الرياضي المغربي، في المباراة النهائية ببطولة دوري الأبطال، بعد تأهل الأخير على حساب بترو أتلتيكو الإنجولي، بالفوز عليه بنتيجة 4-2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى الأهلي، للتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثالثة، على التوالي، تحت قيادة موسيماني، بعدما حقق آخر نسختين، الأولى كانت أمام الزمالك في 2019-2020، والثانية كانت في 2020- 2021، أمام كايرز تشيفز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الوداد ، في المباراة المقرر لها الإثنين 30 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء بالمغرب.