السيسي يجتمع مع رئيس شركة سكاتِك النرويجية وكبار مسئوليها

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع رئيس شركة "سكاتِك" النرويجية وكبار مسئوليها لمتابعة مشروعات الشركة واستثماراتها المتنوعة في مصر في مجال الطاقة المتجددة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.