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مباحثات مغربية أمريكية تتناول وقف إطلاق النار في غزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 3:03 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 3:03 م

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع نظيره المغربي، بحسب تغريدة لبلينكن في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال بلينكن: "تحدثت مع وزير الخارجية ناصر بوريطة وناقشنا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وتعزيز الشراكة الثنائية الأمريكية المغربية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

وفي العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، وبعد 5 أيام من عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.


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