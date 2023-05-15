مباحثات مغربية أمريكية تتناول وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مباحثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير الأمريكي مع نظيره المغربي، بحسب تغريدة لبلينكن في موقع "تويتر"، اليوم الاثنين.

وقال بلينكن: "تحدثت مع وزير الخارجية ناصر بوريطة وناقشنا وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، وتعزيز الشراكة الثنائية الأمريكية المغربية، والجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن الإقليميين".

I spoke with @MarocDiplomatie’s Foreign Minister Nasser Bourita today. We discussed the ceasefire between Israel and Gaza, strengthening the U.S.-Moroccan bilateral partnership, and efforts to advance regional peace and security. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 15, 2023

وفي العاشرة من مساء يوم السبت الماضي، وبعد 5 أيام من عدوان شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي"، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.