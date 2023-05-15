قال هيثم عبدالباسط نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن الأعلاف هي التي تتحكم في سعر اللحوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الدولة تضخ كميات من اللحوم، بعضها مستورد من دولة السودان، مؤكدا الحرص على تحقيق حالة من التوازن.

وتابع: "الجزارين مش عاوزين يشتغلوا علشان مفيش قوة شرائية وبسبب الارتفاع المبالغ فيه من المستوردين.. لازم يكون هامش ربح المستوردين معقول علشان يكون السعر مناسب للمستهلك".

ونوه بأن هناك 30% من محال الجزارة خرجت من المنظومة، بجانب 60% من المربين، في حين أن القوة الاستثمارية الكبيرة (أصحاب المزارع) هي التي بمقدورها شراء الأعلاف.

ولفت إلى أنّ الدولة كان تنتج لحوما "بلدي" بنسبة 60%، إلا أن عزوف بعض المربين وخروجهم من المنظومة انخفضت النسبة إلى 40%، في حين يتم استيراد 60% من الخارج.

ونوه بأنّ مصر ليست منتجة للحوم، مؤكدا ضرورة التوسع في زراعة الأعلاف، لتخفيف حجم الاستيراد من الخارج، لا سيما في حال حدوث أزمات في دول خارجية، تستورد منها الدولة بعض السلع.