مسئول أمريكي: روسيا وإيران توسعان التعاون العسكري

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قال جون كيربي مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الإثنين، إن روسيا وإيران توسعان تعاونهما العسكري، وتواصل طهران تزويد موسكو بمسيرات عسكرية.

وأوضح كيربي، أن إيران قدمت لروسيا أكثر من 400 طائرة مسيرة منذ أغسطس، وتم استخدام معظمها في الحرب الروسية الأوكرانية، بهدف تدمير البنية التحتية هناك.

وتابع كيربي، أن إيران من بين أكبر الداعمين لموسكو عسكريا، وتسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستمرار في قتل الأوكرانيين.

وأضاف: "من خلال تزويد روسيا بهذه الطائرات المسيرة، ساعدت إيران بشكل مباشر في حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا، وتتواصل الآن التعاملات بين إيران وروسيا في أمور تتعلق ببيع الأسلحة المتقدمة، خاصة الطائرات بدون طيار الأكثر تطورا".

وأكد كيربي، أن "الشراكة بين روسيا وإيران تمكن إيران بشكل مباشر من القيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تشكل خطرا ليس فقط على أوكرانيا، بالطبع، ولكن أيضا على جيران إيران".

وقال: "هذه شراكة دفاعية شاملة مضرة لأوكرانيا، وللمنطقة، في الشرق الأوسط، وللمجتمع الدولي".

وأضاف: "نحن نستخدم الأدوات المتاحة لدينا لكشف وإعاقة هذه الأنشطة، ونحن على استعداد للقيام بالمزيد".

وقال إن الولايات المتحدة سوف تعلن عن إجراءات عقابية إضافية ضد المشاركين في التجارة العسكرية المتزايدة بين روسيا وإيران.