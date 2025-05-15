رئيس الوزراء الأسترالي يزور إندونيسيا لتعميق العلاقات الاقتصادية والدفاعية

التقى رئيس الوزراء الأسترالي المعاد انتخابه أنطوني ألبانيز، الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو اليوم الخميس في زيارة تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والدفاعية لبلاده مع أقرب جيرانها المهمين.

وصل ألبانيز العاصمة جاكرتا مساء أمس الأربعاء، بعد يوم من أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية في فترة ولاية ثانية تستمر ثلاث سنوات عقب فوز انتخابي واضح في الثالث من مايو.

وقال ألبانيز في بيان صحفي مشترك مع الرئيس سوبيانتو بعد اجتماع "أنا هنا في إندونيسيا لأنه لا يوجد علاقة أكثر أهمية لأستراليا من هذه".

ولم يعلق ألبانيز على تقارير إعلامية تحدثت عن إبلاغ روسيا لإندونيسيا بأنها تريد وضع طائراتها الحربية طويلة المدى في بابوا، الإقليم الإندونيسي الواقع بأقصى شرق البلاد، وهي خطة أثيرت كمسألة أمنية خلال الحملة الانتخابية الأسترالية. وقالت إندونيسيا لأستراليا إنه لن يتم السماح بمثل تلك القاعدة الروسية.

وتابع ألبانيز "هذه أسرع منطقة نموا في تاريخ البشرية وإندونيسيا هي مركز ذلك النمو"، مضيفا أنه من المتوقع أن إندونيسيا سوف تكون خامس أكبر اقتصاد بحلول نهاية العقد المقبل.

وأشاد سوبيانتو بالدعم الأسترالي في أن تصبح إندونيسيا عضوا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتفاق الشراكة الشامل والتقدمي عبر المحيط الهادئ. ودأب رؤساء الوزراء الأستراليون الجدد على أن يختصون آسيا ، وإندونيسيا في العادة ،بأول زيارة ثنائية لهم.