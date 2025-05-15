جنوب إفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم إفريقيا للشباب

تأهل منتخب جنوب إفريقيا للشباب، تحت 20 عامًا، إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي تقام في مصر خلال الفترة الحالية.

وانتصر منتخب جنوب إفريقيا على نظيره النيجيري بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وسجل هدف المباراة تايلون سميث، في الدقيقة 66، ليمنح جنوب إفريقيا بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، التي سيواجهون فيها الفائز من لقاء مصر والمغرب، المقرر في وقت لاحق من اليوم.

وينتظر المنتخب الجنوب إفريقي في النهائي الفائز من مواجهة المنتخب الوطني المصري مع نظيره المغربي في التاسعة من مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي.

وستكون هذه المرة هي الثانية لمنتخب جنوب إفريقيا في نهائي هذه البطولة، بعد نسخة 1997 حين خسر اللقب أمام المغرب.

وتأهلت منتخبات مصر، المغرب، جنوب إفريقيا ونيجيريا لنهائيات كأس العالم تحت 20 عامًا، والتي تقام في تشيلي خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين.