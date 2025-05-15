قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشراكة بين الإمارات والولايات المتحدة شهدت دفعة نوعية وغير مسبوقة، لا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي منذ وصول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض.

وأعلن خلال جلسة مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس؛ عن خطة إماراتية لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال العشر سنوات المقبلة، من خلال المؤسسات الاستثمارية الإماراتية في هذه المجالات الحيوية.

وذكر أن هناك شراكات ومشروعات هامة بين القطاع الخاص في البلدين، بالإضافة إلى تعاون استراتيجي في مجال الفضاء، موضحا أن الولايات المتحدة شريك استراتيجي للإمارات في مشروع استكشاف المريخ، وبرنامج رواد الفضاء، ومشروع استكشاف حزام الكويكبات.

وتابع الشيخ محمد بن زايد: "مركبة الفضاء الأمريكية التي انطلقت عام 1972 حملت علم دولة الإمارات في رحلتها إلى القمر، وأرسلت وكالة الفضاء ناسا، العلم إلى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، رحمة الله عليه، مع قطعة من صخور القمر".

وشدد على حرص الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة في كل ما يحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، معربا عن ثقته العميقة بأن الزيارة ستترك أثرا كبيرًا جدًا في مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين.