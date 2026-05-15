التعليم تعلن استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعدادات الجارية والتجهيزات لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بمختلف النوعيات (الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي)، وذلك في جميع أنظمة التقدم، والتي تشمل نظام السنوات الثلاث، والإعداد المهني، ونظام السنوات الخمس، والتعليم والتدريب المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2025/2026.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025/2026 يبلغ نحو 821 ألف طالب وطالبة بمختلف النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي)، داخل 2506 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

كما يتضمن هذا العدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بالبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، والبالغ عددهم نحو 334 ألفًا و500 طالب وطالبة.

وفي إطار الاستعدادات الجارية لامتحانات الدبلومات الفنية، اتخذت الوزارة عددًا من الخطوات والإجراءات التنظيمية، حيث تم اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية بكل النوعيات (الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي) للدور الأول لعام 2026، على أن تُعقد الامتحانات وفق المواعيد التالية:

- تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت 6 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 18 يونيو 2026.

- تبدأ الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم السبت 16 مايو 2026.

- يبدأ التقييم النهائي (المهاري) اعتبارًا من يوم الاثنين 8 يونيو 2026، وفقًا لطبيعة كل نوعية.

- تبدأ أعمال تقدير الدرجات اعتبارًا من يوم السبت 13 يونيو 2026، وفقًا لكل نوعية.

وأكدت الوزارة أن جميع الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2026 ستُعقد بنظام “البوكليت”، باستثناء بعض المواد الامتحانية التي تتطلب كراسة إجابة منفصلة، في إطار التيسير على الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات.