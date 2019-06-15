نزوح عشرات العوائل العراقية في الموصل بسبب حرائق حقول القمح

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم السبت باحتياح الحرائق حقول القمح عند مشارف مدينة الموصل، ما أدى الى نزوح عشرات العوائل إلى العراء باتجاه سهل نينوى قرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال الرائد مازن خلف من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن "مجاميع مسلحة أقدمت فجر اليوم على حرق العشرات من حقول القمح في ناحية بعشيقة وحمام العليل والمشراق ومناطق شرق وغرب الموصل،الأمر الذي تسبب بارتفاع أعمدة الدخان ووصولها إلى مناطق الساحلين الايمن والايسر من الموصل".

وأوضح أن "عشرات العوائل نزحت باتجاه عراء سهل نينوى بعد حصول حالات اختناق بينها".

كانت نحو 700 عائلة نزحت في الفترة الأخيرة من مناطق بمحافظة نينوى باتجاه مدينة الموصل بعد أن طالت النيران مزارعهم ووفاة مزارعين اثنين جراء الحرائق.

يذكر أن مناطق عديدة من العراق شهدت اندلاع النيران في مزارع القمح والشعير في الأونة الأخيرة اتهمت فيها القوات الأمنية عناصر داعش بالوقوف وراءها فيما يتهم مواطنون جهات متنفذه بالوقوف خلفها .