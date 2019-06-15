25 عاما من التنقل المجاني لطفلة ولدت «على متن قطار» بأيرلندا

لم يكن فى مخيلة السيدة الأيرلندية أنها ستحتضن طفلتها فى لحظة الميلاد داخل «عربات قطار»، لكن يبدو أن الطفلة كانت على عجلة من أمرها لرؤية العالم، ذلك ما حدث على متن أحد قطارات سكك حديد أيرلندا.



ــ بحسب موقع «BBC» ــ سمع ركاب القطار المتجه من جالواى إلى دبلن، صوت صراخ قادما من المرحاض الموجود بالقطار؛ ما دفع راكبة تدعى إيما توت لدفع بابا المرحاض لتجد امرأة شابة داخله وفى حالة مخاض؛ فأخبرت «توت» سائق القطار واستدعت سيارة إسعاف، طالبة من الركاب تقديم المساعدة.



ومن حسن الحظ أنه من بين الركاب طبيب يدعى آلان ديفنى، الذى ساعد فى عملية ولادة الطفلة والتى استغرقت 20 دقيقة، لكنه وصف الوضع بالفوضى، قائلا: «هذا كان فوضويًا تمامًا، سواء أحببنا ذلك أم لا، علينا بذل قصارى جهدنا».



وقال متحدث باسم السكك الحديدية الأيرلندية: «نحن مسرورون، وممتنون لكل من العملاء والموظفين الذين ساعدوا فى ذلك الموقف، الأم قد أنجبت بسلام ابنتها الرضيعة على متنها»، مضيفا أن الهيئة ستوفر ميزة التنقل المجانى للطفلة حتى تبلغ سن الـ25 عاما؛ احتفاءً بظروف ميلادها الفريدة.



وتم نقل الأم والطفلة إلى المستشفى بعد وصولهما إلى دبلن وكلاهما فى حالة جيدة.