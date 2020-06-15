الأوقاف: تجديد تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم مديرا عاما للإدارة العامة للتفتيش العام

أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، قراراً وزاريًّا بتجديد تكليف الشيخ أحمد عبد المنعم عبد الرحمن عبد الرحيم بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العام.

وفي سياق آخر ، قالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم ، إن وزير الأوقاف قرر اليوم إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد ابتداء من 5 يوليو المقبل ، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن ، الدورة التدريبية ستقوم بتقديم محاضرات متخصصة في قضايا الشن العام والقضايا الدعوية وتجدديد الخطاب والفكر الديني من خلال كتب : الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وقواعد الفقه الكلية ، وفقه بناء الدول ، والكليات الست ، وأنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية للمتدربين على حسابتهم الإلكترونية الخاصة.

وأضافت الوزارة ، أن مدة التواصل المباشر في الدروة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميًا، وأن اللقاءات ستكون عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين للدورة، على أن يعقد اختبار عقب انتهاء الدورة ، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأوضحت الوزارة أن الدورة ستبدأ على النحو التالي: من الأحد 5 يوليو، مائة إمام (خمسون إمامًا من القاهرة، وخمسون من أسيوط)، والأحد 12 يوليو، مائة إمام (خمسون من كفر الشيخ، وخمسون من الفيوم)، والأحد 19 يوليو، مائة إمام (خمسون من الشرقية، وخمسون من سوهاج)، والأحد 26 يوليو، مائة إمام (خمسون من الإسكندرية، وخمسون من المنيا)، بواقع أربعمائة متدرب من الأئمة شهريًا.

وقالت الوزارة انه سيتم ترشيح المتدربين بمعرفة مديريات الأوقاف بالمحافظات في كشف يتضمن : اسم المتدرب، والبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، ورقم الهاتف، على أن يتم موافاة كل متدرب بالتفاصيل على هاتفه وحسابه الإلكتروني.