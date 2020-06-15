 مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة عاجلة بعد غد لمناقشة قضية العنصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس حقوق الإنسان يعقد جلسة عاجلة بعد غد لمناقشة قضية العنصرية

جنيف - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 15 يونيو 2020 - 1:03 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يونيو 2020 - 1:03 م

أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن عقد جلسة عاجلة بعد غد الأربعاء 17 يونيو الجاري؛ لبحث قضية العنصرية وانتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التي تقوم بها الشرطة ضد المتظاهرين على خلفية مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد بالولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الاثنين في جنيف.

وقرار المجلس يأتي استجابة لطلب تقدمت به المجموعة الإفريقية في الأسبوع الماضي، ودعت إلى بحث ما وصفته بالعنصرية الممنهجة والسلوك الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة على مقتل فلويد، وقالت إن قضية المواطن الأمريكي والاحتجاجات التي شهدتها معظم عواصم العالم وجهت النظر نحو العنصرية التي يواجهها المواطنون من أصل إفريقي.

وأشار خطاب المجموعة الإفريقية إلى أن مقتل فلويد لم يكن حادثا منعزلا ضد مواطنين من أصل إفريقي غير مسلحين، ولكنه يعكس عنف الشرطة غير المسيطر عليه.


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