ارتفاع مصابي فيروس كورونا في الجزائر إلى 11 ألفا و31 مصابًا

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الجزائرية لمتابعة فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بالبلاد إلى 11 ألفًا و31 حالة، وارتفاع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 777 حالة.

وقال فورار - في مؤتمر صحفي اليوم - إنه تم اليوم تسجيل 98 إصابة جديدة، و8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 7735 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية "البليدة" التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وخففت السلطات الجزائرية حظر التجوال ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.