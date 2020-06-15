يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا عندما يتعلق الأمر بالصحة، حيث إنه من المهم أن تكن واعيًا لما تضعه في فمك، وذلك للحفاظ على الصحة، وذلك لأن كل فرد يحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات التي تتناسب مع طبيعة جسمه والتي تختلف عن الأخرين، وذلك لأن معدلات الأيض مختلفة لدى كل من الرجال والنساء، والوظائف لتناسلية وهياكل الجسم.

الرجال لديهم كتلة عضلات أكثر ومعدل أيض مرتفعة مقارنة بالنساء، وبالتالي يحتاجون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، ولكن النساء يخضعن لدوراتهن الشهرية كل شهر، لذلك يحتاجون إلى المزيد من الفيتامينات والمعادن، لذا نشر موقع "هيلث لاين" 5 مواد غذائية يجب على المرأة تضمينها في نظامها الغذائي للحفاظ على لياقتها.

*الأسماك الدهنية

تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون أو السردين، مرة أو مرتين كل أسبوع أمر لابد منه لكل امرأة، لأنها مصدر غني بالحديد، وهو نقص شائع في المغذيات لدى الحائض، وبصرف النظر عن هذا فهي مليئة بأوميجا 3، الذي يحمينا من العديد من المشاكل الصحية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والاكتئاب وآلام المفاصل.

*حليب

يعد كل من الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم، وهو ضروري لصحة عظامك، ويعد الزبادي أيضا مفيد لصحة الأمعاء والهضم السليم للطعام، كما أنها يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم المفيد لضغط الدم.

* البذور

تعتبر البذور مصدرًا جيدًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، والألياف والبروتين والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور والمواد الغذائية والمعادن الأخرى، حيث يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للبذور على تنظيم الدورة الشهرية وتوفير الراحة من المضايقات الأخرى المرتبطة بالحيض.

* الفاصوليا:

الفاصولياء مصدر جيد للبروتين والألياف، لأنها مليئة بالمركبات التي تمنع سرطان الثدي وأمراض القلب الأخرى، كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في استقرار الهرمونات لدى النساء، ويمكن أن يساعد تضمين الفاصوليا في نظامك الغذائي في خفض مستوى الكوليسترول الضار وتقليل أعراض انقطاع الطمث أو انقطاع الطمث.

*الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو كاروتينويد يعطي الثمار لونها الأحمر، حيث تشير الأبحاث إلى أن الليكوبين قد يحمي من سرطان الثدي ويمكن أن يكون مفيدًا للصحة العامة، وتمتلئ الطماطم أيضًا بمضادات الأكسدة التي تحارب تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.