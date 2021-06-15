هاني: كنت أتمنى التواجد مع الرجالة في تونس

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كشف محمد هاني، ظهير أيمن النادي الأهلي، عن تمنيه التواجد رفقة ناديه في مباراة الترجي التونسي، رغم غيابه بسبب الإصابة.

وقال هاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:" كنت أتمنى التواجد مع الرجالة في تونس، دعواتكم يرجعوا منصورين يارب...العاشرة في الجزيرة إن شاء الله".

وكان هاني قد تعرض للإصابة في مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي بكأس السوبر الإفريقي الذي تُوج به أبناء القلعة الحمراء في الأيام القليلة الماضية بقطر، وبات لحاقه بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي صعبًا للغاية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل 19 يونيو على ملعب رادس في ذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.