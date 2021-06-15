حبس 3 متهمين بحيازة 1260 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

قررت نيابات "ثالث المنتزه، وأول العامرية"، في الإسكندرية، اليوم الإثنين، حبس، 3 أشخاص، عاطلين، "لهم معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة 1260 طربه لمخدر الحشيش، تزن 126 كيلو جرام، بقصد الاتجار، وقدرت قيمتهم المالية 8 ملايين و800 ألف جنيه.



وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات "مخدرات، سلاح، وسياراتين"، وإرسال عينة من المخدرات إلى المعمل الكيماوي لفحصها وبيان طبيعتها.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، التابع لقطاع الجريمة المنظمة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام 3 أشخاص، بالاتجار بالمواد المخدرة، على نطاق واسع، وتم ضبطهم.



وجاءت عملية الضبط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حيث أنه وعقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهمين عقدوا العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش، على عملائهم.



وبتقنين الإجراءات وإعداد كمين لهم، ألقي القبض على، 2 منهم في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، والثالث تم ضبطه في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.



وبتفتيشهم، عثر بحوزتهم على بعض المخدرات، والبعض الأخر داخل سيارة، والجزء الأكبر داخل مخبأ مخزن سرى أسفل أرضية جراج السيارات، وبندقية، و2 فرد خرطوش، وطبنجة معدلة، وطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارتين ملاكي، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة، وميزان حساس.



وبمواجهته المتهمين، أقروا بأن المخدرات التي ضبطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارتين لاستخدامهما في عملية الترويج.



تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضرين إداريين بالواقعتين، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.