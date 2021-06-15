شرطة شيكاجو: مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار جماعي

قالت شرطة شيكاجو، نقلا عن معلومات أولية، إنه تم إطلاق النار على 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تجمع بحي إنجليوود جنوبي شيكاجو، ويعتقد أن أربعة قتلوا في مسرح الجريمة، واثنين آخرين في حالة حرجة.

وجرى استدعاء الضباط إلى شارع ساوث مورجان بعد الساعة 05:40 صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي؛ إثر بلاغ عن إطلاق النار على عدة أشخاص، وفقا لمتحدث باسم الشرطة.

ولقى ما يصل إلى أربعة أشخاص حتفهم في مكان الحادث، وتم نقل أربعة آخرين إلى المستشفيات، بينهما اثنين في حالة حرجة واثنين في حالة غير معروفة، بحسب المعلومات الأولية للشرطة.

وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن أي من الجرحى أو المتوفين كانوا من القصر، لكن لم يتسن معرفة أعمار جميع الضحايا على الفور، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وأصيب رجل لم يتسن معرفة عمره برصاصة في مؤخرة رأسه وهو في مركز "أدفوكيت كرايست" الطبي في أوك لون وحالته غير معروفة، كما أصيب رجل 25 عاما برصاصة في مؤخرة رأسه، وهو أيضا في ذات المستشفى وحالته غير معروفة.