مقتل 10 متطرفين في عمليات للجيش شمال بوركينا فاسو

أعلنت رئاسة الأركان في بوركينا فاسو، مقتل نحو 10 متطرفين في عمليات تمشيط نفذها الجيش الأسبوع الماضي في محيط قرية صلحان.

وقالت رئاسة الأركان -في بيان- إنه "بين 7 و13 يونيو تواصلت عمليات التأمين والتمشيط في محيط صلحان، وأجرت الوحدات العسكرية المنتشرة عمليات استطلاع هجومية وعمليات تطويق وتفتيش؛ أدت إلى تحييد (مقتل) نحو عشرة إرهابيين"، حسبما أوردت صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية.

وأضاف البيان أن هذه العمليات سمحت أيضا بـ"تدمير مواقع لوجستية ومصادرة آليات (سيارات ودراجات نارية) ومحروقات ومواد أخرى مختلفة".

وأوضح أنّه جرى العثور على عبوة ناسفة في محيط بلدة صلحان وتم تفكيكها من قبل فرق متخصصة من المهندسين العسكريين، مشيرا إلى أن "العمليات لا تزال جارية".

وشهدت قرية صلحان الواقعة بالقرب من الحدود مع مالي والنيجر مجزرة في ليلة 5 يونيو، في هجوم شنه مسلحون إرهابيون وأسفرت بحسب الحكومة عن مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا.