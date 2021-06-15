منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: الاستغلال الجنسي أبرز أشكال جريمة الإتجار بالبشر

أكدت الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ومنسق مكافحة الاتجار بالبشر فاليانت ريتشي أن الإتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي، هو أكثر أشكال الإتجار بالبشر انتشارًا على مستوى العالم وداخل منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وأوضحت ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي - في تصريح اليوم الثلاثاء، بمناسبة إصدار المنظمة الاوروبية ورقة عمل عن آليات مكافحة الإتجار بالبشر - أن الإتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي يدر أرباحًا سنوية تقارب 100 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم.

من جانبها، أشادت ساندرا نوراك، إحدى الناجيات من الإتجار بالجنس وعضو المجلس الاستشاري للناجين الدوليين من الإتجار بالبشر، التابع لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة، ببحوث منظمة الأمن والتعاون الاوروبي ونهجها بشأن هذه القضية.

وشددت على الحاجة إلى معالجة مبررات الطلب على هذه الجريمة من أجل مكافحة الإتجار بشكل أكثر فاعلية.