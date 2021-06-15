كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية لسريلانكا للحد من انتشار كورونا

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أعلن السفير الكوري الجنوبي لدى سريلانكا سانثوش وونجين جيونج، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار لسريلانكا لمكافحة انتشار كورونا كوفيد 19 في البلاد.

ونقلت صحيفة (ديلي نيوز) السريلانكية عن جيونج قوله، إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة بين البلدين بارسالها مواد طبية طارئة مثل مجموعات ومعدات اختبار بي سي أر وغيرها لمكافحة جائحة كورونا.

ونظرًا لأن حكومة كوريا تعترف بسريلانكا كشريك رئيسي في جنوب آسيا، ستواصل التعاون الوثيق معها لاحتواء فيروس كورونا، وفقا للسفير.