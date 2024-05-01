أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في واشنطن، اليوم الأربعاء، الإبقاء للمرة السادسة على التوالي على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما، وذلك حسبما كان متوقعا.

وأوضح المجلس أن معدل الفائدة سيستمر بذلك بين 25ر5% و5ر5% حيث يمكن للبنوك التجارية أن تقترض أموالا من المجلس الاتحادي بهذا المعدل.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي في أكبر اقتصاد بالعالم حدد سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من خمس نقاط مئوية وذلك بوتيرة قياسية منذ مارس 2022 في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة التضخم في البلاد.

ورغم أنه توقف في الفترة الأخيرة عن المضي قدما في رفع معدل الفائدة، فإن معدلات التضخم في الولايات المتحدة عادت للتسارع مرة أخرى في الآونة الأخيرة بشكل غير متوقع.

وارتفع معدل التضخم في مارس الماضي مجددا بصورة أقوى من المتوقع حيث أفادت وزارة العمل الأمريكية بأن أسعار المستهلكين في ذلك الشهر ارتفعت بنسبة 5ر3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون أن تبلغ هذه النسبة في المتوسط 4ر3%.

وكان معدل التضخم في فبراير الماضي وصل إلى 2ر3%. ويسعى مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى الوصول بهذه النسبة إلى 2%.