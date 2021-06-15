أهالي قرية الظهير في الشيخ زويد يحتفلون بإعادة تأهيل الخدمات

أعلن إيهاب بكير، سكرتير عام مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، الدفع بمعدات إزالة الرمال وصهاريج مياه إلى قرية الظهير جنوب المدينة في إطار الاستجابة لاحتياجات الأهالي.

وأوضح بكير، في تصريحات للشروق، إنه جرى تركيب محول كهرباء جديد وإصلاح خطوط التيار الكهرباء وتركيب حوالي ٣٠ كشاف إنارة، وأنه يستمع لمطالب الأهالي للعمل على تلبيتها.

جاء ذلك خلال احتفالية كبيرة نظمها أهالي القرية التي تقع جنوب مدينة الشيخ زويد بحوالي ٨ كيلو متر، ويسعى أهلها لإعادة تأهيل القرية، تمهيدًا لعودة بقية السكان المنتقلين إلى مناطق أخرى خاصة مع استقرار الأوضاع في المنطقة.

واستقبل الأهالي الضيوف بالديوان الملحق بمسجد القرية، بحضور قيادات من الجهات الحكومية، وشيوخ ووجهاء القبائل، برفع أعلام مصر وتوزيع الحلوى وعمل مأدبة غداء.

وقال عبد اللطيف أبو زماط، أحد وجهاء القرية، للشروق، إن الأهالي عبروا عم فرحتهم بوجود ضيوف من خارج القرية، معتبرا أن الفصل في ذلك يأتي للقوات المسلحة، التي وفرت مناخا مستقرا للسماح للإدارات الحكومية بإعادة تأهيل القرية بالخدمات وأولها إصلاح شبكة الكهرباء وفتح الطريق المؤدية للقرية ومدها بصهاريج المياه العذبة.