مؤمن زكريا: موسيماني سيلجأ لتشكيل صن داونز أمام الترجي

أكد مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، أن مواجهة الترجي صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الجهاز الفني قد يلجأ لتشكيل مباراة صن داونز.

وابتعد مؤمن زكريا عن الملاعب بسبب إصابته بضمور في الاعصاب. وقال مؤمن زكريا في تصريحات تلفزيونية: «الاهلي والترجي لديهم الفرصة في التتويج بالبطولة».

وأضاف: «مباراة الترجي صعبة خاصة أن الفريق التونسي لديه خط وسط وهجوم قوي للغاية».

وعن التشكيل الأفضل للمباراة .. قال: «غالباً سيختار بيتسو موسيماني نفس تشكيل الفريق أمام صنداونز في لقاء الإياب».

ويخضع مؤمن زكريا للعلاج أملاً في تحسن حالته وعودته من جديد لممارسة حياته الطبيعية ومداعبة الكرة، وعن هذا قال مؤمن :"مستمر في العلاج، وإن شاء الله القادم سيكون خيراً".