مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الطيران السياحية الوافدة من دبي

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، أولى رحلات الطيران الوافدة على خطوط طيران شركة Fly-Dubai، وسط إجراءات احترازية على أعلى مستوى.

وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين، نائب مدير مطار شرم الشيخ، ومحمد شفيق، أخصائي سياحة بمكتب هيئة تنشيط السياحة، وطاقم فريق عمل العلاقات العامة بالمطار.

وقال إسلام نبيل، مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، في تصريح له اليوم، إن الرحلة وصلت اليوم لمطار شرم الشيخ الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً، وتعد الرحلة FZ139 هي الأولى الوافدة من دبي.

ومن المقرر أن يستمر تيسير الرحلات بواقع 3 رحلات أسبوعيًا.

وأكد أنه جرى الترحيب بالسائحين، وتقديم الهدايا التذكارية والورود لهم، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.