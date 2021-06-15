قال الدكتور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار ووزير الإعلام المكلف بالمملكة العربية السعودية، إن زيارته إلى مصر جاءت بناءً على توجيه من القيادة السعودية لتعزيز التواصل وتحسين العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbcمصر»، مساء أمس الاثنين، أنه تم عقد اللجنة المصرية السعودية المشتركة في دورتها الـ17 بمشاركة الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فضلًا عن أنه تم عقد مجلس الأعمال السعودي المصري بمشاركة نخبة من رجال الأعمال بالبلدين.

وأشار إلى عقد اجتماعات أخرى خلال يوم أمس مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وكذلك مع الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومع السيد القصير، وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاسثمار، وأخيرًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، متوجهًا بالشكر لمتابعته الدقيقه وحرصه على تذليل جميع العقبات التي يواجهها كل المستثمرين.

وذكر أن مصر تشهد حراكًا غير مسبوق فيما يتعلق بتطوير بيئة الأعمال، والذي انعكس على شعور المستثمر السعودي بالتفاؤل، معقبًا: «هناك جدية في التعامل وتقديم حلول فورية لم نتعود عليها بصراحة».

وأوضح أن المملكة تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لواردات مصر لعام 2025، ذاكرًا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر اليوم بلغت ما يقارب من 35 مليار دولار لـ 6285 شركة، برأس مال يصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولفت إلى وجود أكثر من 275 علامة تجارية مصر في المملكة، إضافة إلى أن عدد الشركات المصرية المرخصة للاسثمار في المملكة 518 شركة برأس مال مليار و100 مليون دولار، فضلًا عن استضافة المملكة لـ2 مليون مصري.

واستقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، بمطار القاهرة، مساء أمس الأحد، والذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى، ليترأس الجانب السعودي في اجتماعات الدورة الـ17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، إلى جانب مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك.

