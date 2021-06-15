شركة آبل تعلن عن أحدث سماعات الأذن اللاسلكية

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أعلنت شركة آبل عن باكورة انتاجها من سماعات الأذن اللاسلكية ستوديو بادز، والتي تعد أحدث إضافة إلى خط انتاجها من سماعات بيتس ،حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويبلغ سعر السماعة الجديدة 99ر149 دولار.

ويعد ذلك مؤشرا قويا على كيفية تقسيم الشركة لماركاتها التجارية المتنافسة من الأجهزة السمعية الشخصية.

وتعد سماعات ستوديو بادز أقل تكلفة وأكثر تجانسا من خط انتاج إيربودز بشركة آبل.

وهي يمكن شحنها عبر موصل يو إس بي - سي.

وذكرت بلومبرج أن سماعات بيتس ستوديو بادز متاحة للطلب على الفور ويبدأ الشحن في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.