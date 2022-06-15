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نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، مسابقة نهائي بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الموانع والتقاط الأوتاد"، والتى أُقيمت خلال الفترة من 7 يونيو حتى 12 يونيو 2022، على مضمار وادى الفروسية التابع لوزارة الداخلية، والذى يُعد صرح رياضى يدعم الريادة المصرية فى مجال رياضة الفروسية. وقد شارك فى البطولة 342 فارساً فى مباريات الفروسية، و36 فارس فى مسابقة التقاط الأوتاد.

ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادى الفروسية، انعكاساً لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية، وتوفير كل السبل التى تساهم فى خلق الأجواء التنافسية بمقاييس عالمية وتجهيز وادى الفروسية بفندق مجهز لإقامة المتنافسين بالإضافة إلى توفير سيارات إسعاف بالأطقم الطبية، و سيارات كهربائية لنقل الجماهير، وأماكن لإنتظار السيارات.

كما تم توفير إسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة فى البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعداد كبيرة منها مزوده بأحدث الوسائل والخدمات البيطرية، فضلاً عن تهيئة وتطوير وادى الفروسية لإستقبال المنافسات ليلاً عقب إنشاء منظومة متطورة من إضاءة الملاعب.

وفى ختام فعاليات المنافسات تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ورئيس وأعضاء الإتحاد المصرى للفروسية.

ومن جهتهم، أشاد المشاركين بالمستوى المتميز لوادى الفروسية وتجهيزه وفقاً للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دولياً بما يؤهلها لاستقبال كل المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.

يأتي ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كل أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.