أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء، أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2021– 2022، مبصر وكفيف.

وجاء العشر الأوائل مبصرين: الطالبة يمنى يوسف عبد الجواد حسن، بمعهد فتيات الطور النموذجي، على المركز الأول بمجموع 487 درجة، بنسبة 99,4%، والمركز الثاني الطالب عبد الله علي محمد محمد، معهد السادات بنين، بمجموع 486 درجة، بنسبة 99,2%، والمركز الثالث الطالب أحمد علي طاهر، معهد السادات بنين، بمجموع 485,5 درجة، بنسبة 99%، والمركز الرابع الطالب عبد العزيز سعيد عبد العزيز، معهد أبورديس بنين، بمجموع 484، بنسبة 98,8 %، والمركز الرابع مكرر، مي صبحي عبد الحليم، معهد فتيات الطور النموذجي، بمجموع 484 درجة، بنسبة 98,8%، والمركز الخامس الطالب أيمن باشا عبد الرحيم، معهد أبو رديس بنين، بمجموع 483,5 درجة، بنسبة 98,7%.

وحصل على المركز السادس الطالب عمر محمد السيد، معهد الجبيل بنين، بمجموع 480,5، بنسبة 98,1%، وحصلت الطالبة عائشة سيد حسن موسي، معهد فتيات الطور النموذجي، على المركز السابع بمجموع 480 درجة، بنسبة 98%، وحصلت على المركز الثامن الطالبة سارة محمد محمود مبارك، معهد فتيات الطور النموذجي، بمجموع 478,5 درجة، بنسبة 97,7%، والثامن مركر الطالب محمد أبو زيد محمد قطب، معهد نويبع بنين، بمجموع 478,5 درجة، بنسبة 97,7%.

وحصلت الطالبة ضحى محمد عبد الحميد، معهد فتيات الطور النموذجي، بمجموع 478 درجة، بنسبة 97,6%، وحصلت الطالبة سارة محمد سليمان إبراهيم على المركز العاشر بمجموع 477 درجة، بنسبة 97,3%، بينما حصلت الطالبة رحاب باسم محمد متولي، بمعهد فتيات نويبع، على المركز الأول "كفيف"، بمجموع 357 درجة، بنسبة 80%، وحصلت على المركز الثاني "كفيف" الطالبة شهد داود صباح رفيع، معهد فتيات رأس سدر، بمجموع 334 درجة، بنسبة 74,3%.

وقال الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف اعتمد اليوم الأربعاء نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة جنوب سيناء، بنسبة نجاح عامة 75,1%، بواقع 70% نسبة النجاح للبنين، و80,8% نسبة نجاح الفتيات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية 375 طالبًا وطالبة، بينهم 196 بنين، و179 فتيات، أدى الامتحان منهم 326 طالبا وطالبة، وتغيب عن أداء الامتحانات 49 طالب وطالبة.