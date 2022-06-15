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3 زلازل تضرب قبالة الساحل الإيراني

طهران - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 10:36 ص

ضربت 3 زلازل قبالة جزيرة كيش الواقعة جنوبي إيران اليوم الأربعاء، فيما لم ترد بعد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية -حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية- بأن زلزالين بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربا قبالة جزيرة كيش، أعقبهما زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر.

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن السلطات نشرت فرق إنقاذ ببلدة جنة في محافظة هرمزجان، على الرغم من عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

جدير بالذكر أن إيران تقع على خطوط صدع رئيسية وتشهد زلزالا واحدا يوميا في المتوسط.


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