العراق يعلن البدء في تأسيس محطات ربط كهربائي مع السعودية

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأربعاء، البدء بتأسيس محطات الربط مع السعودية وتحديد مسارات الخطوط الناقلة، فيما حددت مميزات الربط وانعكاسه على مستوى الطاقة.

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأربعاء، إن «الوزارة تؤسس وتعمل على جاهزية المحطات، لإنشاء الربط ما بين العراق والسعودية».

وأضاف، أنَّ «العراق وقع على مذكرة تفاهم مع الجانب السعودي تتعلق بالربط الكهربائي، وهنالك اجتماعات دورية قطعت فيها الوزارة أشواطاً مهمة للمضي بالربط»، مبيناً أنه «تمَّ تحديد المسارات التي سيكون من خلالها إنشاء الخطوط الربط بين البلدين، فضلاً عن تحديد المحطات المستقبلية لنقاط الربط».

وذكر أن «الغاية الأساسية من مشاريع الربط الكهربائي هي الجاهزية والاستقرارية لشبكة الكهربائية، وإدخال العراق بموجب مشاريع الربط إلى سوق الطاقة، سواء أكان عربياً أم خليجياً أم عالمياً، إضافة إلى جعل العراق بموجب مشاريع الربط عضواً مهماً بسوق الطاقة لتحقيق الاستقرارية للشبكة، وأيضاً، أن يكون العراق بالأيام المقبلة حافظاً وممرراً للطاقة».

وأعلن مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، الموافقة على مذكرة التفاهم مع العراق في مجال الربط الكهربائي.

وحددت وزارة الكهرباء العراقية، في وقت سابق، نسب إنجاز الربط الكهربائي مع الخليج وتركيا، فيما أشارت إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية ستكون جاهزة ضمن مديات خطة الوزارة متوسطة المدى.

وقال المتحدث الرسمي: «هناك ربطين مختلفين، الأول التركي وهذا تم إنجازه فنيا 100%، واستحصلنا الموافقات الرسمية، وبانتظار زيادة حاجة العراق للطاقة في الصيف لتوريد 500 ميجاوات للمحافظات الشمالية».

وبشأن الربط مع الأردن أوضح أن «العمل بهذا الربط أحيل إلى شركة جنرال إلكتريك، وحثت الوزارة على إنجاز العمل ضمن سقف زمني سريع«، مؤكداً أن العمل يجري على خط ريشة القائم ومحطة القائم التحويلية، وانتهى فحص مسارات التربة ودراسة نقاط الربط وتحديد المسارات والعمل.