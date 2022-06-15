إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في طريق بلبيس – العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس – العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس – العاشر من رمضان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارة.

تم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، و3 من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.