 إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يونيو 2022 - 11:59 ص

أصيب 10 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلونها في طريق بلبيس – العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس – العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق بلبيس – العاشر من رمضان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص من مستقلي السيارة.

تم نقل 7 من المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، و3 من المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.


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