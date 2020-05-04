توريد 200 ألف طن قمح للشون والصوامع في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد المحاور الست للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بجميع المحاصيل الزراعية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة، بشأن الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية، خلال الفترة من 1 حتى 9 يونيو الجاري، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيد ندوات إرشادية في إطار خطة المديرية للنهوض بمحصول القطن، وذلك بقرى إهناسيا الخضراء ودنديل، كما قامت إدارات المكافحة بالمرور على زراعات القطن والذرة الشامية بقرى (ونا القس وإنفسط ومركز الواسطى وبعض قرى مركز ناصر وببا وإهناسيا والفشن).

وتضمن التقرير بيان بإجمالي ما تم حصاده من محصول القمح، حيث يشير إلى الانتهاء من حصاد جميع مساحات المحصول والبالغة 126 ألف و155 فدان، حيث تم توريد نحو 200 ألف طن للشون والصوامع حتى نهاية تلك الفترة، فيما وصلت المساحة الإجمالية المنزرعة بفول الصويا أكثر من 4 آلاف و625 فدان بنطاق المحافظة، بجانب متابعة توريدات محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم وقنا، وعمل 5 أيام حصاد لمحصول البنجر بقرى مراكز بني سويف وببا وإهناسيا وناصر.

وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، بلغ إجمالي الحالات المسجلة أكثر من 220 ألف، من إجمالي عدد الحائزين 268 ألف و945 حائز، بينما واصلت إدارة حماية الأراضي الزراعية جهودها في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة في المهد، بجانب المشاركة في تنفيذ الموجة 21 إزالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وتنفيذ حملة مكبرة لمكافحة القوارض بعدد من قرى المحافظة، تزامنا مع حصاد المحاصيل.

بينما تم تنفيذ حصر شامل بالمحاصيل الصيفية، التي تم زراعتها بنطاق المحافظة، وشملت الذرة البيضاء والصفراء والرفيعة وفول الصويا والسمسم وعباد الشمس وقصب السكر ولوبيا وقلقاس وطماطم وباذنجان وشمام وبامية وبطاطس وكرنب وفلفل، علاوة على حصر للنباتات الطبية والعطرية.