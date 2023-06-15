مرتضى: الزمالك عقد مبادرة ارفع الحجز على أرصدة النادي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه عقد مبادرتين من أجل تحقيق الاستقرار المالي للنادي.

وأوضح مرتضى في مؤتمر صحفي مساء الخميس بمقر النادي، أن المبادرة الأولى تتمثل في الاتفاق مع وزير المالية على رفع الحجز عن أرصدة النادي.

وتتمثل المبادرة الثانية حسبما ذكر مرتضى - الذي أكد في وقت سابق انه ابتعد عن نادي الزمالك بعد صدور حكم قضائي بعزله من منصبه - في اتفاق مع اتحاد الكرة على جدولة المستحقات المتأخرة.

وكان المؤتمر الصحفي الذي ينتقد حاليا بمقر النادي يهدف للكشف عن تفاصيل أعمال الإنشاءات بفرع السادس من أكتوبر واستاد النادي الجديد