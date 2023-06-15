وزير الري: مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه في إفريقيا

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مواصلة العمل لضمان الإدارة المستدامة للمياه في إفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.

ودعا سويلم، في ختام فعاليات الدورة العادية الثالثة عشر للجمعية العامة لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) بالقاهرة، اليوم، جميع الدول الأعضاء في الأمكاو والشركاء المعنيين لتعبئة الموارد المطلوبة وتقوية الروابط والشراكات المؤسسية التي ستساعد في وضع قرارات الجمعية العامة الثالثة عشر موضع التنفيذ، لتحقيق رؤية ٢٠٢٥ للمياه في إفريقيا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعا سويلم الحضور للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه والذي سيعقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر المقبلين، تحت شعار "العمل على التكيف مع المياه من أجل الاستدامة".

وأكد أيضًا أهمية المشاركة في فعاليات مؤتمر AfricaSan السابع الذى تنظمه دولة ناميبيا في شهر نوفمبر المقبل، والذي سيوفر منصة أخرى للحوار بين كبار المسئولين وأصحاب المصلحة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحا بالقارة الإفريقية.