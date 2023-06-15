إسبانيا تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يوليو وحتى نهاية 2023

تتولى إسبانيا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في الأول من يوليو وخلال النصف الثاني من عام 2023، وفقا لنظام التناوب المتبع بين الدول الأعضاء الـ27.

وتعد هذه الرئاسة الخامسة لإسبانيا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي عام 1986، كما تخلف السويد التي قادت مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن تمثل إسبانيا -بوصفها الرئيس الدوري- خلال فترة ولايتها، الاتحاد في علاقاته مع باقي المؤسسات الأوروبية الأخرى، ومن بينها المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وتتضمن أجندة الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي تنظيم 23 اجتماعا غير رسمي للوزراء في 21 مدينة منتشرة بين ربوعها، بالإضافة إلى مؤتمر رؤساء البرلمان، وزيارة هيئة المفوضين إلى مدريد واجتماع غير رسمي لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقده في غرناطة في أكتوبر المقبل.

مشروع دولة

وأعدت الرئاسة الإسبانية للاتحاد بوصفها مشروع دولة، بحيث يجري تمثيل جميع أقاليم الحكم الذاتي في توزيع الأماكن لاستضافة الاجتماعات التي ستعقد في إسبانيا.

وتواجه الرئاسة الإسبانية تحديات منها الحرب الروسية الأوكرانية، والاستقلال الاستراتيجي المفتوح، والقواعد المالية الجديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز العلاقات مع مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من بين القضايا ذات الأولوية على جدول أعمال الرئاسة.

ومن المرتقب خلال الأشهر الستة للرئاسة، انعقاد قمة في بروكسل في يوليو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC)، وهو ملتقى لم يعقد منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة في أكتوبر، واجتماعات أخرى رفيعة المستوى مع دول غرب البلقان والمنطقة الأورومتوسطية.