علق عشرات الركاب على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية لساعات وسط موجة الحر اليونانية، كان من المفترض أن تقلع من أثينا الاثنين الماضي، إلى الدوحة.

وتوقع الركاب الذين استقلوا طائرة الخطوط الجوية القطرية، في أثينا باليونان يوم الاثنين، أن يكونوا في طريقهم إلى وجهتهم الدوحة، قطر "بسرعة نسبية"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وبدلا من ذلك، وجدوا أنفسهم محاصرين داخل طائرة متوقفة لأكثر من ثلاث ساعات، وفقا للراكب جارث كولينز، الذي نشر تجربته على موقع "إنستجرام".

وأضاف كولينز: "كان الركاب داخل الطائرة بدون تكييف، حيث ارتفعت درجات الحرارة في الخارج إلى أكثر من 90 درجة فهرنهايت (32 درجة مئوية)، مما أدى إلى إصابة الركاب بالجفاف حرفيا والإغماء على متن الطائرة".

وتعرضت اليونان لموجة حارة شديدة الأسبوع الماضي، مما تسبب في إغلاق المواقع السياحية الشهيرة مثل الأكروبوليس أمام الجمهور.

من جهته، قال مطار أثينا الدولي، إن الرحلة توقفت أثناء استعدادها للمغادرة بسبب مشكلات فنية مفاجئة وغير متوقعة.

وكانت الراكبة الأسترالية جيني زيهير، على متن الطائرة مع زوجها جو، وكانا يخططان للسفر من الدوحة إلى ملبورن بأستراليا.

وفي حديثها إلى قناة (7News) التابعة لشبكة "سي إن إن" بعد وصولها إلى ملبورن، قالت زيهير إنها لا تفهم سبب السماح للركاب بالصعود على متن الطائرة.

وأضافت: "أنا أسافر بانتظام، ولا أفهم سبب السماح لنا بالصعود على متن الطائرة، ناهيك عن ما حدث بعد ذلك، لقد كان الأمر مروعا".

وذكرت أن الركاب خلعوا قمصانهم بسبب الحرارة، في حين تم توزيع أكواب من الماء على المسافرين، وبقيت على متنها لمدة أربع ساعات تقريبا.

وقالت إنها "لم تتلق أي معلومات من الخطوط الجوية القطرية"، لذلك قررت إعادة حجز رحلتها إلى أستراليا عبر طيران الإمارات.

What is going on with the @qatarairways QR204 flight out of Athens? Board the flight after smoke is seen billowing from plane, leave everyone on the plane for 3 hrs, no air con in stifling heat only to (surprise) remove everyone as the plane is malfunctioning? @SkyNewsAust pic.twitter.com/CnjYy7pVh6