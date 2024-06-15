- لجان السياحة تستكمل برنامج المرور الدورى على تجمعات ضيوف الرحمن للتأكد من تقديم الخدمات المطلوبة

يبدأ غدًا الأحد، ضيوف الرحمن أيام التشريق التي تستمر 3 أيام بمنى للمتأخرين ويومين فقط للمتعجلين لإتمام مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث اقتداءً بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي أخذها عن أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام.

انتهى حجاج بيت الله الحرام على مدى الـ24 ساعة الماضية من بعض مناسك الحج، بدأوها بالوقوف اليوم على عرفات ثم النفرة إلى مزدلفة ثم التوجه إلى منى لرمي الجمرة الكبرى التي يتحلل بها الحاج "التحلل الأصغر".

شهدت النفرة هذا العام العديد من التيسيرات التي قامت بها السلطات السعودية تيسيرًا على الحجاج في الخروج من عرفات في طريقهم إلى منى مرورًا بمزدلفة حيث ذكروا الله كثيرًا عند المشعر الحرام اقتداءً بقول الله تعالى "فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين".

وحرصت السلطات السعودية على توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن حتى تمر عملية النفرة بكل سهولة ويسر وسلام، حيث تم تخصيص حوالي 8 محاور مرورية لتحرك الحافلات والأتوبيسات، بالإضافة إلى تكثيف رحلات قطار المشاعر بين عرفات والمزدلفة ومنى لحجاج الداخل لتخفيف العبء عن حركة الأتوبيسات الخاصة بالحجاج الوافدين. ورغم ذلك شهدت النفرة في بدايتها زحامًا شديدًا نظرًا لتسابق قائدي الأتوبيسات والحافلات لتصدر الطرق المؤدية إلى مزدلفة، بالإضافة إلى وجود آلاف من الحجاج الفرادى الذين افترشوا الطرق وأعاقوا حركة سير المركبات لفترات متفاوتة.

كما اتخذت السلطات السعودية إجراءات مشددة لتحديد مسارات الحجاج أثناء تصعيدهم ونفورهم من عرفات إلى مزدلفة، وانتشر رجال المرور في جميع الشوارع لتنظيم حركة سير الحجاج، سواء من خلال تخصيص طرق للمشاة والسيارات وتوجيه الحجاج إلى أماكن المشاعر، وذلك بالتنسيق مع جميع بعثات الحج الوافدة من جميع دول العالم.

وتابعت بعثة الحج الرسمية برئاسة مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج الرسمية تحركات الحجاج المصريين منذ وصولهم إلى عرفات والنفرة إلى مزدلفة وباقي المراحل، حيث أكدت جميع التقارير الواردة من لجان الإشراف التابعة للبعثات النوعية "قرعة – سياحة – جمعيات – هيئات" إتمام عملية تصعيد ونفرة الحجاج بنجاح وبنظام الرد الواحد لمعظم البعثات "أي أتوبيس لكل مجموعة طوال الرحلة"، حيث تم التأكد من وصول جميع الحجاج وعددهم حوالي 60 ألفًا إلى مخيماتهم بمنى أو أماكن إقامتهم بمكة المكرمة.

وكان رئيس البعثة الرسمية قد التقى برؤساء البعثات النوعية، وهم سامية سامي رئيسة بعثة الحج السياحي، وأيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى رؤساء البعثات المتخصصة مثل البعثة الطبية والأوقاف. وتم خلال اللقاء استعراض جهود كل بعثة في الإشراف على حجاج القرعة والسياحة والجمعيات والرعاية الطبية والصحية والدعوية التي تم توفيرها لضيوف الرحمن، بجانب الإرشادات والتوعية الدينية التي شارك في تقديمها عدد من العلماء والوعاظ المرافقين للبعثة، مما كان له أبلغ الأثر في تهيئة المناخ المناسب للحجاج لأداء المناسك في كل سهولة ويسر.

واستمرت لقاءات واتصالات رئيس البعثة الرسمية برؤساء البعثات النوعية على مدى الـ 24 ساعة الماضية بهدف التأكد من تنفيذ خطة النفرة وتحرك جميع الحجاج المصريين وخروجهم من عرفات إلى باقي المشاعر المقدسة بمزدلفة ومنى، حيث أكدت تقارير البعثات النوعية الثلاث وصول معظم الحجاج المصريين التابعين لهم إلى مخيمات منى بسلام.

وقالت سامية سامي، رئيسة بعثة الحج السياحي ورئيسة الإدارة المركزية للشركات السياحية، إنه تم التنسيق مع اللجنة الفنية للحج السياحي وغرفة شركات السياحة لتصعيد ونفرة الحجاج بسهولة ويسر، حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان للمرور على مخيمات منى وفقًا للبرنامج المعد مسبقًا للتأكد من تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بإقامة وإعاشة حجاج السياحة، وعددهم حوالي 26 ألف حاج، مثل توافر أجهزة التكييف والمراوح ومبردات المياه والغلايات الخاصة بإعداد المشروبات الساخنة، إضافة إلى البوفيهات المفتوحة لحجاج الـ 5 نجوم والوجبات الجاهزة لحجاج المستوى الاقتصادي "الاقتصادي طيران والبري"، وغيرها من الخدمات التي سبق الاتفاق عليها مع شركات خدمات الحجاج السعودية.

وأكدت رئيسة بعثة الحج السياحي أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على اتصال دائم بالبعثة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بالحج السياحي، مشيرة إلى أن هناك أكثر من اتصال تتلقاه من الوزير يوميًا للاستفسار عن أحوال الحجاج وكافة ترتيبات الحج. وأضافت أن الوزير أصدر تعليماته بضرورة ملازمة الحجاج طوال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجههم.

وشددت على أن البعثة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة لجانها المنتشرة بين أماكن إقامة الحجاج طوال أيام التشريق بالمشاعر المقدسة، وتم تكليف رؤساء تلك اللجان بإخطار البعثة أولًا بأول بأية تطورات مع تكليفهم بالتدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجه الحجاج.

وأعلنت رئيسة بعثة الحج السياحي نجاح عملية تصعيد حجاج السياحة من مكة المكرمة إلى مشعر عرفات أمس الجمعة، فضلاً عن نجاح عملية تفويج حجاج السياحة أمس من عرفات إلى مزدلفة وقت النفرة، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحي وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج وعددها أكثر من "600" أتوبيس فور غروب شمس اليوم السبت "نفرة عرفات" من عرفات إلى مزدلفة.

وأضافت أن لجان بعثة الحج السياحي، وعددها 9 لجان، انتقلت إلى مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، وذلك لمتابعة تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمخيمات منى، فضلاً عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج، وذلك بالتنسيق مع شركة رحلات ومنافع السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

وأشارت رئيسة بعثة الحج السياحي إلى أنه تم تصعيد 7 من حجاج السياحة إلى مشعر عرفات عبر سيارات الإسعاف، حيث لم تسمح الحالة الصحية لهؤلاء الحجاج بتصعيدهم من شركات السياحة، لافتة إلى أن جميع حجاج السياحة بخير، وحالتهم الصحية جيدة. موضحة أن هناك لجنة من بعثة الحج السياحي مخصصة لمتابعة الحالات المرضية للحجاج، مشيرة إلى وجود متابعة صحية من قبل بعثة وزارة الصحة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية لمرافقة الحجاج المصريين.

وقال ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، وعددها 1298 شركة، طالبت الحجاج خلال فترة تواجدهم بمنطقة منى وعرفات بضرورة اتباع عدد من النصائح الصحية نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بمنطقة المشاعر المقدسة، لافتًا إلى أن الشركات نصحت بضرورة عدم تعرض الحجاج لأشعة الشمس لفترات طويلة، فضلاً عن الحرص على شرب كميات كافية من المياه، لافتًا إلى أن الشركات قامت أيضًا بشرح الطبيعة الجغرافية لمشعر منى والمساحات المحدودة بالخيام هذا العام والمطبقة على كل حجاج العالم.

ولفت إلى أن أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمنى والذي أكد على عدم حتمية المبيت بمنى للضعفاء وذوي الحاجات ومن ليس له مكان للمبيت بمنى.

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع حجاجها على أن تنقلهم يوميًا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلى مكة دون المبيت بمنى.

ومن جهته أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أنه تم تقسيم حجاج السياحة، وعددهم حوالي 26 ألف حاج، على 9 مخيمات، 4 لحجاج المستوى الاقتصادي طيران، و2 لحجاج الحج البري، و3 مخيمات لحجاج مستوى الـ 5 نجوم، لافتًا إلى وجود لجان ميدانية بجميع تلك اللجان لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج، موضحًا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميًا (فطور - غداء - عشاء)، فضلاً عن العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة والباردة.

وأوضح أنه تم توزيع أئمة الأوقاف والوعاظ المرافقين لحجاج السياحة على المخيمات التي يقيم بها الحجاج، وذلك لإلقاء الندوات الدينية على مدار اليوم على الحجاج وتعريفهم الطريقة المثلى لأداء مناسك الحج.

وأشار إبراهيم إلى أن حجاج السياحة سيستمرون في الإقامة بمخيمات منى حتى يوم الثلاثاء المقبل، ثاني أيام التشريق، لافتًا إلى أن بعثة الحج السياحي تتابع المواقيت المحددة لتقديم الوجبات الغذائية للحجاج.