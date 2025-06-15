طلاب الثانوية بالدقي: امتحاني التربية الدينية والوطنية من النماذج الاسترشادية والمنصات الإلكترونية

عبر طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم أمام مدرسة الشهيد أحمد أبو دهب الإعدادية بنين بالدقي، لسهولة امتحان مادتي التربية الوطنية والدين، حيث سادت حالة من الفرح وسط أولياء الأمور وذويهم.

وقال الطالب محمد عبد الرحمن، إن امتحان التربية الدينية جاء مباشراً، ولم يتضمن أي جزئيات غامضة، وشعر بالاطمئنان أثناء الحل، وخرج من اللجنة وهو مرتاح نفسياً.

وأوضحت الطالبة آية مصطفى أن أسئلة التربية الوطنية كانت واضحة، وتعتمد على الفهم العام للمنهج، وقد ساعدها ذلك على إنهاء الإجابة قبل الوقت المحدد.

ولفت الطالب كريم أشرف إلى أن أسئلة مادة التربية الوطنية لم تخرج عن النماذج الاسترشادية التي أعلنتها الوزارة، مما سهل توقع طبيعة الامتحان والاستعداد له بشكل جيد.

ولفتت الطالبة سلمى طارق إلى أن الأسئلة في مادة التربية الدينية كانت مباشرة وواضحة، ولم تستغرق وقتاً طويلاً في التفكير أثناء الحل.

وأوضح الطالب عمر سامي أنه تمكن من حل الامتحانين في أقل من ساعة، وهو ما منحه شعوراً بالارتياح والطمأنينة مع بداية الجدول.

وأضاف سعيد أسامة طالب بالشعبة الأدبية، أن امتحاني التربية الدينية والوطنية جاء أغلبهم من على المنصات الإلكترونية ومن داخل الكتاب المدرسي، موضحا الوقت كان كافي جدا للحل حيث أنه انتهى من حل جميع الأسئلة بالامتحاني في أقل من نصف ساعة.