ريبيرو: البطء حرم الأهلي من نتيجة أفضل أمام إنتر ميامي

بدا خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي راضيا عن أداء الفريق بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي، فجر الأحد، في افتتاح كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

صرح ريبيرو عبر منصة (دازن) عقب اللقاء "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء وأهدرنا بعض الفرص خاصة في الشوط الأول، ولم ننجح في الخروج بنتيجة أفضل".

أضاف المدرب الإسباني "ولكن عابنا البطء، كنا أبطأ أكثر مما ينبغي على مستوى التمريرات والهجمات المرتدة".

وتابع "كانت هناك إيجابيات عديدة، وهناك أمور علينا تصحيحها، لقد انتهينا من المباراة الأولى، وسوف نحللها، لتفادي تكرار الأخطاء في المباراة الثانية أمام بالميراس البرازيلي".

وأتم ريبيرو تصريحاته "المباراة الرسمية الأولى لي مع الأهلي في افتتاح مونديال الأندية هي مفاجأة سارة بالنسبة لي، وأنا فخور وسعيد بها، وبالتأكيد اللعب هنا مختلف كثيرا عن اللعب في مصر".