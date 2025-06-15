بوليفيا وكوبا تدينان بشدة العدوان الإسرائيلي على إيران

الرئيس البوليفي لويس آرسي: الهجمات تمثل استفزازا ضد إيران وتنطوي على خطر خلق مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة

رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل: ندعو إلى وقف هذا العمل الهمجي واحترام القانون الدولي

أدان رئيسا بوليفيا لويس آرسي وكوبا ميجيل دياز كانيل، هجمات إسرائيل على إيران، وأكدا تضامنهما مع الشعب الإيراني.

وقال آرسي، في منشور على منصة إكس، السبت: "باسم دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ندين بأشد العبارات الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل ضد إيران".

ولفت إلى أن التقارير أفادت بمقتل عدد كبير من الأشخاص في العاصمة طهران جراء تلك الهجمات، بينهم علماء بالبرنامج النووي ومسئولون مدنيون وعسكريون رفيعو المستوى.

وأضاف: "هذه الهجمات تمثل استفزازا ضد إيران، وتنطوي على خطر خلق مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. ونعبّر عن تضامننا العميق مع الشعب الإيراني الشقيق وحكومته، ونتمنى أن يعود الهدوء في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، أدان رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل، عبر منشور على منصة "إكس"، الهجمات الإسرائيلية على إيران "بأشد العبارات".

وقال في هذا الصدد: "ندين بأشد العبارات هجمات إسرائيل على إيران، لما تمثله من تصعيد غير مسئول للتوتر في الشرق الأوسط، وتهديدها غير المتوقع للسلام والأمن الدوليين والإقليميين، ونحن ندعو إلى وقف هذا العمل الهمجي واحترام القانون الدولي".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل جيش الاحتلال.