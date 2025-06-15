لجنة عليا بالقليوبية تضع خطة متكاملة لمكافحة ناقلات الأمراض وتحسين البيئة الصحية

عقد الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمكافحة ناقلات الأمراض، برئاسة اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، وذلك لمناقشة جهود تحسين محور الإصحاح البيئي، بمشاركة ممثلين عن قطاعات الصحة والري والصرف الصحي والإسكان والطب البيطري وشئون البيئة والزراعة.

جاء الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين الجهات المعنية لخلق بيئة صحية تحد من العوامل المؤدية لانتشار الأمراض المتوطنة مثل الذباب والبعوض، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لكل قطاع في نطاق اختصاصه.

وتضمن الاجتماع مناقشة الأدوار المنوطة بكل جهة، وشملت تطهير المجاري المائية للحد من توالد البعوض، وتحسين أنظمة الصرف الصحي عبر تخصيص تجمعات مناسبة وخطط تطوير عاجلة، إلى جانب الإسراع في إزالة تجمعات القمامة التي تُعد بؤرًا رئيسية لجذب الحشرات وناقلات الأمراض.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا شهريًا لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان استدامة الإجراءات الوقائية بالمحافظة.

حضر الاجتماع المهندس علي السيد مدير الإسكان، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، ومروة عبد الغني وكيل شئون البيئة، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الأمراض.