انطلق ماراثون الثانوية العامة لعام 2025 بمحافظة الإسكندرية، وتوافد الطلاب بشعبتيها العلمية والأدبية، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات لأداء امتحاني التربية الدينية والوطنية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويستمر كل امتحان منها ساعة ونصف، على التوالي، حيث بدأ مارثون الامتحانات اليوم وينتهي 10 يوليو المقبل.

من جانبه أعلن الدكتور عربي أبوزيد وكيل التربية والتعليم بالإسكندرية، أن 58 ألفا و911 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة أمام 149 لجنة بالإسكندرية، وأصدر قرار بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، مشددا على ضرورة توفير الأثاث اللازم.

كما تابع متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، مؤكدا ضرورة وجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح، وإزالة أي معوقات، والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وأوضح أبو زيد، ضرورة الالتزام بتعليمات الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة، وذلك في إطار تكاتف كل الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب، وذلك باتخاذ اللازم، والتنبيه على جميع الطلاب بعدم الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوتر بجميع أشكالها، كاميرات…"، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وكذلك عدم قيام العاملين باللجان باستخدام التليفون المحمول أثناء سير الامتحان، على أن يتم تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويستثني من ذلك رئيس اللجنة والمراقب الأول للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى، ولصالح العمل، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين، وبث مناخ الهدوء والطمأنينة، والبعد عن جميع الأفعال التي تؤدي لإثارة مشاعر التوتر بين الطلاب الممتحنين، بما يحقق الاستقرار داخل لجان السير، وللصالح العام.

كما أشار إلى أنه تم زيادة أعداد المكلفين كمسئولي أمن لكل لجنة امتحانية لتنظيم العمل وزيادة الانضباط، وكذلك توفير عضوين لتنظيم دخول الطلاب خارج اللجنة قبل بدء الامتحانات، ويعاونهم في ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات، أثناء دخول وخروج الطلاب من اللجنة، واحتواء وتذليل كل ما يعكر صفو أداء الامتحانات، والتأكيد على مشرفي الأدوار بعدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويستثنى من ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم، وعدم السماح مطلقا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات، كما يحظر نهائيا التدخين أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم "92" لسنة 2001.

كما شدد على تنفيذ تعليمات وزير التربية التعليم بضرورة التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات، وكذلك ضرورة منع الغش بكل أنواعه، مؤكدًا أنه لا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأى محاولات للغش.

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يؤدى بها الإمتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نصت الكتب الدورية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة، فضلا عن التزام مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

وأوضح أبوزيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ 58 ألفا و911 طالبا، منهم 15 ألفا و699 طالبا للشعبة الأدبية، و28 ألفا و312 طالبا لشعبة العلوم، و12 ألفا و271 طالبا لشعبة الرياضيات، و2629 طالبا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 149 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز 33 استراحة للقائمين على العملية الإمتحانية منها، 27 استراحة لسير الامتحان، و6 استراحات للتقدير.

وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، حرصا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بتوفير بيئة إمتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة و بعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي.

كما أكد حظر استخدام الهواتف المحمولة وجميع الأجهزة الرقمية للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.