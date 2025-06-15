 بيانات: ديون الأسر في كوريا الجنوبية تمثل نحو 7ر1 مرة من الدخل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيانات: ديون الأسر في كوريا الجنوبية تمثل نحو 7ر1 مرة من الدخل


نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 8:37 ص

  بلغت ديون الأسر في كوريا الجنوبية نحو 7ر1 مرة من الدخل، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأحد، حيث يؤدي الضغط من أجل تسديد  القروض لخفض الإنفاق الاستهلاكي، وربما حدوث ركود اقتصادي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا لبيانات البنك المركزي الكوري فإن نسبة الديون إلى الدخل بالنسبة للأسر والمنظمات غير الربحية في كوريا الجنوبية بلغت 7ر174 % حتى نهاية 2024.

وكانت النسبة قد ارتفعت من 9ر182 % في نهاية 2020 إلى 4ر194% في نهاية 2021، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى 5ر191 % في عام 2022 و 2ر180 % خلال عام 2023 و 7ر174 % العام الماضي.

 
 

 
 


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