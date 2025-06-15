ألمانيا تُقيم أول احتفال بيوم المحاربين القدامى لجميع العسكريين

تكرم ألمانيا جنودها الحاليين والسابقين في القوات المسلحة لأول مرة على خدماتهم في يوم وطني للمحاربين القدامى اليوم الأحد.

ومن المقرر إقامة الفعاليات الرئيسية في برلين حول مبنى البرلمان "الرايشستاج"، برعاية رئيسة البرلمان الاتحادي يوليا كلوكنر، وفقا لقرار البرلمان الاتحادي (بوندستاج) قبل عام.

وسينضم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أيضا إلى الجنود والجمهور في هذه المناسبة، والتي سيجرى الاحتفال بها في العديد من المدن وقواعد الجيش الألماني في جميع أنحاء ألمانيا.

وتم تحديد تاريخ الاحتفال ليكون 15 يونيو. ومن الآن فصاعدا سيُجرى الاحتفال بهذا اليوم سنويا في عطلة نهاية الأسبوع قبل أو بعد هذا التاريخ.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، ازداد الاهتمام بالجيش في ألمانيا، متجاوزا الوصمة المرتبطة بتورط البلاد في الحربين العالميتين.

وتشارك ألمانيا في مهام حلف شمال الأطلسي (الناتو) والأمم المتحدة على مدار الخمسة والعشرين عاما الماضية، من بينها مهمة أفغانستان، حيث فقد ٥٩ فردا من الجيش الألماني حياتهم بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٢١.

وبعد سنوات من النقاش حول من يُعتبر محاربا قديما، اختارت ألمانيا المدلول الأوسع نطاقا، حيث يُعتبر الآن جميع جنود الجيش الحاليين والسابقين تقريبا - القوات المسلحة لجمهورية ألمانيا الاتحادية منذ عام ١٩٥٥ - محاربين قدامى، طالما أنهم تقاعدوا بشرف.

وخدم حوالي ١٠ ملايين ألماني في الجيش أو كانوا جنودا محترفين أو نظاميين. وتم نشر حوالي ٥٠٠ ألف جندي وجندية في أفغانستان ومالي والبوسنة والهرسك، من بين أماكن أخرى.

وقالت كلوكنر قبل المناسبة: "يستحق قدامى المحاربين لدينا كل الدعم والتقدير والاحترام منا جميعا".